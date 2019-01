Verkeersdruk gewestweg N730

milderen met aanpassing van kruispunten LXB

22 januari 2019

12u00 0 Hoeselt Het agentschap Wegen & Verkeer Limburg wil aan de kruispunten op de Tongersesteenweg (gewestweg N730 die Bilzen via Hoeselt met Tongeren verbindt) sleutelen om de conflicten en de drukte in het verkeer te verminderen. Het gaat om acht kruisingen van aan de verkeerslichten in het centrum van Hoeselt tot voorbij Werm in de richting van Tongeren. De betrokken kruispunten liggen iets meer dan een kilometer van elkaar verwijderd. “Zo wil ze ter hoogte van de nog aan te leggen handelszone het verkeer van en naar de winkels enkel op de steenweg (N730) afleiden”, legde de schepen van mobiliteit Bert Vertessen (N-VA) uit.

Verkeersdruk

“We vragen dat het agentschap het alsnog gaat herbekijken. We kunnen hier niet mee akkoord gaan. Daar komt al veel verkeer samen.” Als de mensen vanop de steenweg van en naar de handelszone kunnen rijden dan moeten andere kruispunten in de buurt aangepast worden.

Eenrichtingsstraat

Dat staat te gebeuren op de kruising ter hoogte van Sint-Jozefstraat met de Tongersesteenweg. “Omwonenden kwamen met klachten omdat auto’s aan weerskanten van de weg geparkeerd staan”, liet schepen Vertessen horen. “Ze mogen enkel langs één kant van de weg parkeren. Wagens staan nu op de stoepen die bovendien stuk worden gereden.. Het agentschap wil de Sint- Jozefstraat gaan afsluiten voor het verkeer, de brandweer en omwonenden zijn eerder voorstander van éénrichtingsverkeer in de straat.” De verkeerscommissie waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is, stelt voor om enkel het verkeer naar de Tongersesteenweg toe te laten.”

Afsluiten

Verder stelt de commissie voor de Europalaan, Bormanlaan of Rode Kruislaan af te sluiten voor het verkeer. “Niet alle drie maar één van de drie”, stelde Bert Vertessen. “Alleen, er gaan nog verkeerstellingen gehouden worden en de buurt wordt bevraagd.” Een ander conflictkruispunt is dat van de Onderstraat met de Torenstraat in Werm, een deelgemeente van Hoeselt. “Hier leeft het idee om het verkeer enkel via de Onderstraat te laten in- en uitrijden. En de Torenstraat zou afgesloten worden. Er is nog niks definitief beslist inzake de aanpassing van de kruispunten op de Tongersesteenweg”, besloot Bert Vertessen.