Truck door middenberm van E313 30 april 2018

02u32 0

Zaterdagmiddag is een vrachtwagen beginnen slingeren en door de middenberm gevlogen na een klapband op de E313 in Hoeselt. Het ongeval gebeurde kort voor 13 uur in de richting van Luik.





Tijdens het slingeren raakte de truck trouwens nog een andere auto die in de zijberm belandde. De truck zelf crashte door de vangrails van de middenberm, knalde tegen een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk tussen het struikgewas tot stilstand. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Intussen sloten de hulpdiensten de linker rijstrook af in beide richtingen, om de stabilteit van de beschadigde verlichtingspaal te controleren. Daardoor groeide vooral in de richting van Luik een file vanaf Diepenbeek. In de staart daarvan, gebeurden zaterdagnamiddag helaas nog enkele ongevallen met stoffelijke schade. (RTZ)