Te weinig info over project langs N730? 90-tal bezorgde buurtbewoners ‘kaapt’ gemeenteraad

LXB

01 februari 2019

12u00 0 Hoeselt Dat er grote ongerustheid is over de mogelijke komst van drie handels­panden en 25 flats aan het kruispunt Tongersesteenweg (N730)/Lindekapelstraat. Getuige daarvan? De zowat negentig inwoners die naar de gemeenteraad trokken. «De communicatie kan beter», gaf schepen Croux daar toe.

«De mensen zijn bezorgd over het plan om vijf toegangswegen tot de Tongersesteenweg af te sluiten», sprak Mieke Claesen van oppositiepartij Best Groen. «Ze vrezen ook dat de handelszone te veel verkeer met zich zal meebrengen. Terwijl er ook nog een exclusieve handelszone achter het project van 5.000 vierkante meter zit aan te komen. Verder vragen ze zich af waarom er extra winkelruimtes worden gebouwd, want aan de Tongerse- en de Bilzersteenweg staan er handelspanden leeg. De buurt is bovendien op een gebrekkige manier in kennis gesteld van het project.» De buurt diende eerder al 30 bezwaren in en hield een petitie met 103 handtekeningen met de nadrukkelijke vraag het plan te herzien.

Eind februari

Schepen van Ruimtelijke Ordening Yves Croux (Open Vld) had het dossier goed bestudeerd. Hij stak de hand in eigen boezem. «We hebben mensen die het dichtst bij de site wonen geïnformeerd met brieven en info op de website van de gemeente en aan het omgevingsloket. We gaan een tandje bijsteken, de communicatie kan nog beter», liet hij verstaan. Hij belooft de buurt dat er eind februari een infovergadering komt over het project waarvoor de bouwvergunning ingetrokken werd (ontwikkelaar Kolmont moet z’n huiswerk opnieuw maken). Fons Capiot, oud-burgemeester en kopman van Wij Hoeselt, was verbolgen over het feit dat de gemeente voor de ontwikkeling van het RUP Handel veel geld is misgelopen. «De verkoop van gronden had de gemeentekas met 1,4 miljoen moeten spijzen. Het zijn de projectontwikkelaars die met de centen gaan lopen», riep hij.

«Bovendien stel ik vast dat er geen onteigeningsplan voor de site bestaat. Ondertussen worden al gronden door projectontwikkelaars opgekocht. Wij, raadsleden, voelen ons belogen en bedrogen.» De reactie van Yves Croux (Open Vld) volgde snel: «Het is suggestief wat hij vertelt», zei hij. «Private ontwikkelaars hebben al grond voor onze neus weggekocht. Ze hebben kapitaal en kunnen een leger specialisten inzetten. We hadden gehoopt op extra inkomsten. Die lopen we mis en dat baart me zorgen. Maar mensen opjutten met suggestieve uitspraken keur ik niet goed, ik roep op tot kalmte en dialoog.»