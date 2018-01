Sociaal werkster houdt benefiet voor vluchtelingen 22 januari 2018

02u25 0 Hoeselt Sociaal werkster Eli Bijnens (24) hield zaterdag een benefiet voor vluchtelingen op het Griekse eiland Chios. Daar deed ze vorig jaar zes maanden vrijwilligerswerk. Een verblijf dat er bij haar zwaar inhakte. Ze besloot eenmaal terug thuis acties te organieren voor de vluchtelingen.

"De mensonwaardige omstandigheden waarin vluchtelingen daar moeten leven grepen me aan", zegt Eli. "Toen ik er werkte, zaten de vluchtelingen in twee kampen. Ondertussen is een kamp opgedoekt, en wonen 4.000 vluchtelingen in het andere kamp. Ze leven er als sardienen in een blik. Er zijn amper toiletten. Ik herinner me een alleenstaande papa met zes kinderen. Door hartproblemen had hij medicatie nodig maar die was niet voorradig. Hij kreeg pijnstillers, de man is ondertussen overleden."





Deze en andere verhalen vertelde Eli op de benefiet. "Ik wil de mensen hier bewustmaken van de schrijnende toestanden waarin de vluchtelingen moeten (over-) leven", lichtte ze toe.





Juridische bijstand

"De opbrengst van de benefiet gaat naar Be Aware and Share, een organisatie die vluchtelingen juridische bijstand verleent. Veel vluchtelingen kennen hun rechten niet. Ze weten niet wat ze mogen en kunnen zeggen als ze op gesprek moeten dat beslist over hun vertrek op het eiland." Eli gaat ook een brievenactie starten waarbij ze aan mensen een bundel met brieven van vluchtelingen bezorgt. In het voorjaar komt een kinderboek van haar uit. "Hiermee vertel ik voor kinderen wat het betekent om te vluchten." Voor meer info over de acties van Eli kan je mailen naar elibijnens@hotmail.com. (LXB)