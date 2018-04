Ratten- en vliegenplaag teistert buren maalderij GWENDOLINE EN MAN JEAN: "VRIENDEN BLIJVEN IN ZOMER WEG" XAVIER LENAERS

26 april 2018

02u36 0 Hoeselt In de tuinen, garages, en op de opritten van de huizen naast een maalderij in Sint-Huibrecht-Hern krioelt het van de ratten die zich tegoed doen aan graan. En bij warm weer vallen meelvliegjes op de auto's in de buurt. "We zijn het beu, we hebben geen sociaal leven meer", reageren Gwendoline en haar man Jean, die vlak naast de boosdoener wonen.

"Dit moet ophouden", getuigt het echtpaar. "We hebben al meer dan 100 mails naar de gemeente gestuurd." De milieuambtenaar kwam langs, nam foto's en ving enkele meelvliegjes. Op vraag van de gemeente is ook het Voedselagentschap bij de molenaar langsgegaan. "Allemaal goed en wel maar er gebeurt verder niks", klaagt het koppel. "We hebben het gevoel dat we in de kou blijven staan."





Bij de molenaar zelf vangt het koppel bot. "Toen we het huis vier jaar geleden kochten, wisten we dat de silo's op de scheiding van onze eigendom staan", vervolgde Gwendoline.





"Hij beloofde na twee jaar te stoppen met z'n zaak. Even doorbijten, en dan zouden we verlost zijn van de overlast. Maar hij houdt er niet mee op, en nu zitten we al vier jaar in de problemen. Vier keer zijn we met hem gaan praten maar zonder gevolg. Het is ons niet te doen om de man z'n boterham af te pakken. We vragen dat hij maatregelen neemt zodat de overlast ophoudt."





Silo's ontsmet

De molenaar, die anoniem wenst te blijven, bevestigde gisteren dat hij een controleur van het Voedselagentschap over de vloer heeft gekregen. "Ik moest de silo's leegmaken en ontsmetten", liet hij weten. "Dat ben ik nu aan het doen. Het graan sla ik elders op. Bij warm weer wordt het graan vochtig, wat een broeihaard creëert voor de vliegjes. En de ratten? Hier staan rattenbakken waar ik vergif in zet."





De buren horen graag dat hij de silo's leeghaalt maar de ratten en vliegjes blijven komen. "Hier staan zes rattenvallen, en jaarlijks vang ik tot 60 dikke en lange bruine en zwarte ratten", vertelt Jean.





"Massa's vliegjes zitten bij ons op de koer en onder de carport. Barbecuen is bij warm weer onmogelijk. Onze vrienden komen in de zomer zelfs niet meer langs. We kunnen de was niet meer buiten hangen. De vliegjes kruipen overal op en in. Ze zitten al in huis."





Ook het stof van het malen van graan en de silo's zorgt voor hinder bij de buren.





"De auto moet ik meermaals in de week een wasbeurt geven", vult het koppel aan aan. "En we moeten dagelijks het huis poetsen omdat het onder het stof zit."