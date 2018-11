Provincie Limburg legt overstromingszone aan op Winterbeek DSS

29 november 2018

10u10 0 Hoeselt Het Limburgse provinciebestuur treft de nodige voorbereidingen voor de aanleg van een overstromingszone op de Winterbeek in Romershoven (Hoeselt). Zo ging de provincieraad akkoord met de aankoop van gronden. “Het betreft hier de aankoop van de laatste percelen die voor deze overstromingszone nodig zijn”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tijdens hevige regenbuien kan de Winterbeek niet altijd al het regenwater afvoeren. De inwoners van het Hoeseltse Romershoven hebben daardoor in het verleden reeds meermaals natte voeten gehad. “Daarom investeert de provincie Limburg in een gecontroleerde overstromingszone in Romershoven die zo’n 40 miljoen liter water kan herbergen. Dankzij die enorme inhoud helpt de overstromingszone zelfs Bilzen mee beschermen tegen wateroverlast”, zegt Ludwig Vandenhove.

Voor het project werden in totaal 5,38 ha gronden aangekocht voor een bedrag van 223 875 euro. Dat is nodig om het project te kunnen realiseren. Vervolgens staat de aanvraag van de omgevingsvergunning op het programma, waarna het aanbestedingsdossier zal worden voorbereid.

méér ruimte voor water

“Overstromingen voorkomen blijft topprioriteit voor de provincie Limburg. De toenemende grondverhardingen en de neerslagextremen als gevolg van de klimaatverandering doen immers één vraag steeds luider klinken: de vraag om méér ruimte voor water. Het is dan ook belangrijk dat de provincie blijft investeren in de aanleg van dergelijke overstromingszones”, besluit Ludwig Vandenhove.