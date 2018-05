Provincie breidt industriezone minder uit PROTEST BUREN EN LANDBOUWERS VALT NIET IN DOVEMANSOREN XAVIER LENAERS

31 mei 2018

02u34 0 Hoeselt De provincie trekt het veelbesproken plan voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein op de Neder in Hoeselt in. Ze wil eind dit jaar met een afgeslankt plan op de proppen komen. Het bedrijventerrein wordt teruggeplooid tot 8 à 9 hectare. De buren en boeren, reageren opgelucht.

Zowel de gemeente als de provincie wil het industrieterrein van Hoeselt, aan de E313, uitbreiden met 24 hectare. Daarvan is ruim elf hectare door de gemeente voorbestemd was voor uitbreiding van KMO's en het containerpark. "Wegens juridische onduidelijkheid zullen we die gemeentelijke zones uit de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein halen. Zo kunnen we verdergaan met een afgeslankt plan en de gemeente kan haar verantwoordelijkheid nemen en de nodige gronden verwerven", zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V).





Groene buffer

Bij omwonenden en landbouwers klonk er veel kritiek op de uitbreiding van het bedrijventerrein. "Net daarom hebben we beslist ons plan aan te passen en beperken we de uitbreidingszone", zegt Moors. "In ons oorspronkelijk plan gingen we voorbij de Leeuwerikstraat en de Oude Nederbaan. Nu leggen we de grens op beide straten. Op die manier komen we tegemoet aan de bezwaren van de boeren en omwonenden. De landbouwers zullen minder grond moeten afstaan. Er waren vragen over het bufferbekken tegen wateroverlast. Dat blijft wel degelijk behouden. De vrees voor extra verkeer nemen we weg door het bedrijventerrein te ontsluiten naar de steenweg. Ook voorzien we rond het regionaal bedrijventerrein een groene buffer van 25 meter, in de KMO-zone is dat maar 10 meter."





Containerpark

De buurt is blij met de afslanking van de eerste uitbreiding. "Ik zou zo'n 3,6 hectare verliezen", zegt Leon Festjens, één van de gedupeerde boeren die in de buurt van de uitbreidingszone woont. "Met de afslanking zou ik daar 2,7 hectare van behouden. Belangrijk gezien de gronden vlak bij de boerderij liggen", aldus een opgeluchte Festjens. Ook Johan Vroonen, één van de omwonenden, reageert voldaan. "Het is een positief signaal. We zijn niet gediend met een mega bedrijventerrein. We hebben wel nog vragen over wat die afslanking concreet zal betekenen." De buurt is niet te spreken over de komst van het containerpark. "De gemeente heeft de locatie al goedgekeurd. Maar hier zien de mensen hier zien dat niet zitten vanwege de overlast."