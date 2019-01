Politie rijdt dief zonder rijbewijs klem Toon Royackers

17 januari 2019

10u48 0 Hoeselt Woensdag heeft de lokale politie een dief klem gereden aan de Hoflaan in Hoeselt. De man reed al sinds 2014 rond zonder geldig rijbewijs. Bovendien stond geseind wegens een zware diefstal van brandstof in Diepenbeek.

Vorige zaterdag hadden inspecteurs diezelfde man trouwens ook al eens aan de kant proberen te zetten. Toen was hij op de vlucht geslagen voor een grote alcoholcontrole in Bilzen. Tijdens die achtervolging werden snelheden boven de 150 kilometer per uur gehaald, op een rijbaan waar slechts 70 toegestaan is. Hij beging volgens de politie meerdere verkeersinbreuken, en bracht met zijn roekeloos rijgedrag heel wat bestuurders in gevaar. Uiteindelijk kon de man afgelopen weekend toch ontkomen, door over de grens richting Maastricht weg te scheuren.

Verboden wapen

Woensdag werd hij dus toch gevat in Hoeselt. De man bleek al sinds 2014 niet meer over een geldig rijbewijs te beschikken. Uit een speekseltest bleek bovendien dat hij rondreed onder invloed van marihuana. In opdracht van het parket Limburg werd zijn auto meteen van een klem voorzien. In die wagen vonden agenten nog een moersleutel terug. De bestuurder gaf toe dat hij zich daarmee wilde ‘verdedigen’. De moersleutel werd in beslag genomen, en er werd een proces-verbaal opgesteld wegens verboden wapenbezit. De 27-jarige man werd gearresteerd, omdat hij ook nog eens bekend stond voor een zware diefstal van brandstof in Diepenbeek. De eigenares van de wagen kreeg tenslotte een proces verbaal, omdat ze haar wagen had toevertrouwd aan een persoon zonder rijbewijs.