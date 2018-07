Politie betrapt negen verouderde rijbewijzen 14 juli 2018

Een interventieploeg van de lokale politie Bilzen - Hoeselt- Riemst hield gisteren een verkeerscontrole in het kader van de zomer-BOB-campagne. De controle vond plaats op de Goosstraat in Hoeselt. 25 bestuurders werden onderworpen aan een pré-test voor alcohol. Alle bestuurders bliezen negatief. De boorddocumenten van alle voertuigen bleken in orde te zijn. Er werden wel negen processen-verbaal van waarschuwing voor een verouderd rijbewijs opgesteld. De 9 bestuurders dienen op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs aan te vragen en zich nadien aan te bieden bij de politie. (BVDH)