Opening Okay-winkel op een

loopafstand centrum Hoeselt

LXB

21 februari 2019

12u00 0 Hoeselt Vanavond krijgen buurtbewoners als eersten een rondleiding in de Okay, een nieuwe supermarkt in Hoeselt van de Groep Colruyt. De winkel, goed voor een oppervlakte van 650 vierkante meter en waar tien personen aan de slag gaan, ligt op de plaats van de vroegere dieren- en tuinwinkel Aveve die afgebroken werd. De Okay - het is de 123 ste winkel van de Groep Colruyt - ligt op de hoek van de Hooilingenstaat en de Dorpsstraat. Het is op loopafstand van het centrum van Hoeselt.

Blinde vlek

Bovenop de winkel staat drie appartementen. Ze bevinden zich aan de voorkant van het gebouw zodat het straatbeeld van een rustige woonstraat behouden blijft. Dat Okay naar Hoeselt komt, is geen toeval. “We zochten al lang naar een geschikte locatie”, stelt Patrick Desmedt, die gaat over de expansie van de Groep Colruyt. “Hoeselt was tot nog toe een blinde vlek, met geen enkele van onze winkelformules aanwezig in de buurt.”

Energiezuinig

Ook Okay Hoeselt behoort tot de nieuwe generatie Okay-winkels en heeft een frisse en moderne inrichting. “De brede gangen en de grote glazen wanden zorgen voor een aangename winkelervaring”, legt Edith Gielen, winkelmanager van Okay in Hoeselt, uit. Het aanbod van verse producten is één van de troeven die Okay uitspeelt: fruit, groenten, vlees, charcuterie, zuivel, vis en de kant-en-klaarmaaltijden. Okay schenk ook aandacht aan het milieu. “De winkel wordt niet met een klassieke ketel verwarmd, wel met de restwarmte van de koelinstallatie.”, aldus Edith Gielen. “De CO2-uitstoot daalt met 90 procent. De ledverlichting zorgt voor voor 30 procent minder stroomverbruik. Het regenwater wordt hergebruikt voor de toiletten. Het ventilatiesysteem recupereert 75 procent van de warmte uit de lucht.”