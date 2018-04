Ongelukken bij start barbecueseizoen SLACHTOFFER BEDANKT HULPVERLENERS MET DUIM OMHOOG TOON ROYACKERS MARCO MARIOTTI

24 april 2018

02u55 0 Hoeselt Kevin De Rossi (26) herstelt goed na het ongeval van afgelopen donderdag op zijn barbecue. Toen ontplofte een bus snelbrander recht in zijn handen. Gevolg: de vlammen sloegen in zijn gezicht en zijn kleren vlogen meteen in vuur. Een familielid dat brandweerman is kon hem snel de eerste zorgen toedienen.

Kevin De Rossi postte maandag een foto van zichzelf op Facebook vanuit het brandwondencentrum van het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Hij is nog grotendeels ingewikkeld in het verband, maar hij lacht weer en steekt de duim alvast omhoog. "Ik boek veel vooruitgang, maar het herstel zal wel nog even duren. Ik heb heel veel geluk gehad nadat een bus snelbrander ontploft is in mijn hand, en zo in mijn gezicht is gekomen."





Vacuüm

Donderdag had hij gezellig met familie de barbecue aangestoken. Maar omdat de kolen niet mee wilden, gebruikte hij de spuitbus met snelbrander. Die is vrij in de handel te krijgen voor barbecueliefhebbers. Blijkbaar moet de bus plots een vacuüm getrokken hebben, waarna een vlam in de spuitbus kwam. Daar zorgden de nog aanwezige stoffen voor een kleine explosie, in het gezicht van Kevin.





Familielid en brandweeradjudant Mario Thijs van brandweerzone Oost-Limburg snelde meteen ter plaatse toen hij het bericht kreeg. "Ik woon op enkele minuten van hem vandaan. We hebben Kevin snel in een douche gezet en met lauw water nat gespoten. De hulpdiensten waren toen al onderweg. Zo hebben we de gevolgen wat kunnen beperken." In het brandwondencentrum herstelt hij intussen goed.





Brand

Al wil Kevin nu vooral andere barbecueliefhebbers waarschuwen. "Dit kan echt de bes-te overkomen. Denk dus goed na vooraleer je de barbecue aansteekt. Ik wil de hulpdiensten én mijn familie enorm bedanken. De spoeddienst en ambulancedienst van Bilzen hebben me heel goed geholpen, net als het brandwondencentrum in Leuven. Zij maken het mogelijk om alles wat dragelijker te maken."





Jammer genoeg kregen de Limburgse brandweerkorpsen de afgelopen dagen meer ongevallen binnen met het mooie weer, en de eerste barbecuefeestjes. Op enkele plaatsen zorgde dat ook voor brand, zoals afgelopen weekend nog aan de Grotstraat in Berbroek bij Herk-de-Stad. Daar was een slecht gedoofde barbecue 's nachts terug beginnen smeulen. De vlammen sloegen er over naar de omheining en het struikgewas. Gelukkig konden de bewoners zelf al de vlammen onder controle krijgen. Brandweerzone Zuid-West-Limburg kwam wel nog ter plaatse om na te blussen.