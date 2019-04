Nieuwe actie limburg.net voor kippen

10 april 2019

De intercommunale voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval limburg.net lanceert opnieuw een kippenactie die nog loopt tot 30 september dit jaar. Kippen zijn dol op afvalrestjes, onkruid en gras. Een kip kan jaarlijks 50 kilo keuken- en tuinafval verorberen. Je kan een afvalkip bestellen met de gekende LimBu-bon. Of anders gezegd: ruil online 6,25 punten in voor een bon via www.limbu.be. Een bon kan je inruilen voor een gewone scharrelkip. Bovendien kan je nog op een andere manier een kip bekomen. Je krijgt een bon voor een waarde van 9 euro als je een vorming bijwoont die in verschillende Limburgse gemeenten wordt gegeven. Hiervoor reserveren kan op www.vormingplus-limburg.be. Onder de mensen die één of meerdere zogenaamde afvalkippen kopen, worden twee volledig uitgeruste kippenrennen uitgeloot. Meer info over de kippenactie op www.limburgnet/kippenactie.