Motorrijder en passagier zwaargewond in Hoeselt Toon Royackers

19 maart 2019

22u03 0 Hoeselt Op de Tongersesteenweg in Werm bij Hoeselt zijn dinsdagavond een motorrijder en zijn passagier zwaargewond geraakt, nadat ze achterop een auto knalden.

De slachtoffers, een man en een vrouw uit Tongeren zijn niet in levensgevaar. Een spoedverpleegkundige was toevallig ooggetuige, en zij snelde meteen naar het tweetal om hen de eerste zorgen te verlenen. Door het ongeval was de Tongersesteenweg dinsdagavond plaatselijk afgesloten voor het verkeer.