Lokale handelaars slaan handen in elkaar om ultiem ambachtelijk bereid broodje te maken: proef resultaat in D‘n Acrobaat LXB

18 maart 2019

12u00 0 Hoeselt Ze zijn terug van (nooit) weggeweest en worden almaar populairder: artisanale producten en bereidingen. Om aan de stijgende vraag te voldoen, hebben een bakker, een slager, een elektrohandelaar, een fitnesscoach en de uitbater van een horecazaak — twee handelaars komen uit Bilzen, vier uit Hoeselt — de handen in elkaar geslagen. Het resultaat van hun samenwerking is een ambachtelijk bereid en gezond broodje dat ‘Acrobaat’ heet en nu op de markt wordt gebracht.

Een trend

“We spelen hiermee in op een trend”, zegt Bert Vangronsveld, die als bakker mede aan de basis ligt van het project. “We bakken niet enkel ambachtelijk brood, we zullen ons product ook met de hand snijden om zo lekkere broodjes en tussendoortjes te maken.” Om het brood te snijden, hebben de zes handelaars een mes laten ontwerpen. En het beleg? “Dat komt van een slager, en de verse groenten komen van een groentewinkel”, vult Yves Hauben aan, die als mede-zaakvoerder van de gelijknamige elektrozaak de messen levert. “Met het broodje ligt de focus op het ambachtelijk ondernemen. Broodje Acrobaat — de naam verwijst naar een horecazaak die meedoet aan het culinaire initiatief — is nog maar het begin. We willen nog verder gaan. Vandaar dat we het project ‘Samen Ambachtelijk’ hebben genoemd. De nadruk ligt op het genieten van nog meer ambachtelijke producten waarbij samenwerking met zelfstandige ondernemers centraal staat. We willen gezonde voeding op een duurzame en artisanale manier brengen”, besluit Yves Hauben. Ook zin gekregen in een ambachtelijk bereid broodje? D’n Acrobaat maakt ze graag voor jou klaar. Iedereen welkom in Bilzersteenweg 44b, te Hoeselt.