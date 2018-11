Limburgse chocolatier maakt

feestpraline met wijnkasteel

LXB

12 november 2018

12u00 1 Hoeselt Zaakvoerder en medewerkers van chocolatier Ovidias mogen 40 kaarsjes uitblazen. Reden genoeg voor Ovidias om een feestpraline te maken en op de markt te brengen. Het werd de Chardonny Sublime. “Het is een op en top praline van Limburgse makelij”, aldus de chocolatier. “Een praline die past bij een glaasje bubbels.” In haar zoektocht naar het nieuwe product kwam Ovidias uit bij het wijnkasteel van Genoelselderen, een deelgemeente van Riemst.

Een roompraline

“Samen hebben we gezocht naar een praline met de smaak van een chardonnay, wijn die op het domein van Genoels-Elderen geproduceerd wordt”, vertelde de chocolatier. “Het resultaat is een roompraline die een huwelijk vormt tussen de Belgische chocolade van ons en de frisse smaak van de chardonnaydruif van het wijnkasteel.” De praline is niet enkel een smaakbom. Ook de verpakking ervan is uniek. Ze wordt in een feestelijk wijnkistje gepresenteerd.