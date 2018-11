Lijvig boek en expo over Groot Hoeselt

tijdens de Eerste Wereldoorlog LXB

08 november 2018

12u00 0 Hoeselt Naar aanleiding van de herdenking 100 jaar wapenstilstand doet de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep de “Grote Oorlog” herleven. Zo heeft de kring een expo in de kapel van het voormalig Frans klooster. In het weekend van 17 en 18 november beelden leden van de Belgian Living History het leven van de soldaten uit, compleet met loopgraven. Daarnaast belicht een boek WOI in de gemeente.

“Groot Hoeselt in de grote oorlog” is een dikke turf van bijna 400 pagina’s van auteurs Marc Gonnissen, Piet Snellings en Bart Cordens. “We hebben gedurende anderhalf jaar dagelijks feiten en verhalen gesprokkeld over de jongemannen uit Hoeselt die als soldaten van ‘den Armée Belgique’ vochten tegen de Duitsers. Veel nuttige informatie haalden we uit de verslagen die de pastoors schreven over de gebeurtenissen in de parochies. Ook hebben we dagen doorgebracht in de legerarchieven. En we hebben ook geput uit ons eigen archief.”

Muur van gesneuvelden

Het boek is geïllustreerd met tientallen oude foto’s. “We vertellen de verhalen van meer dan 200 Hoeseltse oud-strijders, van wie een kleine minderheid vocht aan de IJzer”, aldus Piet Snellings, ondervoorzitter van de kring.

De moeite waard om te bezoeken is de tentoonstelling in de kapel van het oud-klooster met beelden uit de collecties van Piet Snellings en Jacky Comhair. De laatste heeft heel wat stukken uit z’n uitgebreide verzameling van militair materiaal uitgeleend. Naast een nog authentiek uniform van een Belgische soldaat kan je op de expo een pinhelm, handgranaten en revolvers bekijken. Wat opvalt is de Muur van de gesneuvelden met foto’s en gegevens van de 20 Hoeselaren die het leven lieten in de oorlog. Meer info vind je op www.hoeseltvrugger.be. Daar kan je ook het boek voor 25 euro bestellen.