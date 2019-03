Leraar biologie (58) die expert is op vlak van sneeuwklokjes, geeft lezingen tot in Amerika

LXB

05 maart 2019

12u00 0 Hoeselt De 58-jarige biologieleraar Valentin Wijnen uit Hoeselt stapt morgen op vliegtuig richting Amerika. Daar mag hij twee lezingen en een workshop geven over zijn passie: sneeuwklokjes. Professionele kwekers uit de hele wereld hebben veel waardering voor zijn expertise op vlak van kruisbestuiving. Hij wordt er dan ook aangekondigd als ‘a famous galanthophile’, oftewel bekende liefhebber van sneeuwklokjes.

Ieder zijn passie. Die van biologieleraar Valentin Wijnen is sneeuwklokjes. “Het kleurenpalet boeit mij. Door kruising van combinaties bekom je mooie tinten”, vertelt hij. “Ook de plekken waar nieuwe sneeuwklokjes gevonden worden en de verhalen erachter boeien mij. Soms worden locaties angstvallig geheim gehouden omdat er bij verzamelaars sneeuwklokjes gejat worden”, zegt Valentin.

“De voorbije 30 jaar heb ik er zelf 26 nieuwe ontdekt en benoemd”, vertelt hij. Die krijgen de naam van zijn vrouw, zoon, vader of opa. Naar die laatste heeft hij zijn ‘Grakes Yellow Gold’ genoemd. Sneeuwklokje ‘Senne’s Sunrise’ heeft zijn naam dan weer te danken aan zoon Senne. “De bloemknoppen zijn wit, maar als ze opengaan, kleuren ze lichtoranje. Ik ontdekte het per toeval bij de aankoop van een partij van 1.000 bollen.”

Precisiewerk

Al is het niet alleen toeval. Er zijn in de familie van de sneeuwklokjes maar 20 bolgewassen, maar de teller staat op 3.000 soorten, dankzij kruisbestuiving. En dat is geen sinecure. “Het is precisiewerk. Met een klein penseeltje en een loep breng ik het stuifmeel van de ene soort over op de stamper van een andere variëteit”, vertelt de expert. Met sneeuwklokjes kan grof geld verdiend worden. “Het is een big business”, vertelt hij. “Voor één sneeuwklokje durft men een maandloon van 1.500 tot 2.000 euro betalen. Echt zot”, zegt Valentin die eerder al lezingen gaf in Engeland dat net als Amerika het mekka van de sneeuwklokjes is.

Zelf slaat hij er geen geld uit. Integendeel. Drie keer per jaar zet hij zijn tuin met 800 sneeuwklokjes open voor het grote publiek. De opbrengst - 600 euro per jaar - gaat naar twee goede doelen: Natuurpunt en De Tiende Bocht, een organisatie opgericht naar aanleiding van het overlijden van een jongen met een tumor uit Hasselt.