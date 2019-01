Last van burn-out of stress? Kom dan eens geiten voederen op natuurzorgboerderij LXB

16 januari 2019

12u00 0 Hoeselt Hoe help je mensen met een burn-out of die door stress niet langer kunnen functioneren zoals het hoort? Ellen Stoffelen (44) en haar partner Veerle Cobbaert (48) bieden een oplossing. Het koppel kocht een oude, leegstaande boerderij op Hombroek en verbouwden het tot een natuurzorgboerderij uit.

Rond de boerderij ligt één hectare weiland, en in de directe buurt het natuurgebied van de Vallei van de Winterbeek. “Een bewuste keuze”, liet Ellen Stoffelen, die lange tijd huisarts was, horen. “Juist de natuur die ons omringt, helpt mensen die gebukt gaan onder stress, angst en andere problemen die hen blokkeren. Op de boerderij steken ze elk op hun tempo, wat voor hen haalbaar en goed is voor hun welbevinden, de handen uit de mouwen. Er ligt géén druk op de klussen die ze doen”, vervolgde Ellen Stoffelen.

Verzorging

Op het erf lopen zes paarden en zeven schapen van een Bretoens ras. “We zijn geen klassieke boerderij die winst najaagt of gericht is op vleesproductie”, bekende de huisarts. “We doen aan begrazing in de natuur en werken therapeutisch met paarden. De gasten die hier twee halve dagen in de week komen, helpen bij verzorging van de dieren. Ze voederen de schapen en paarden. Ze scheppen het mest van de paarden weg. Ze halen hakhout, knotten wilgen of ze zoeken naar takken waarop de paarden kunnen knabbelen. Zelf sta ik hierbij niet aan de kant, ik help mee. Ik stel me niet op als hulpverlener, ik ben één van hen.”

Heilzaam

Het concept van de bijzondere zorgboerderij werkt heilzaam. “We, ze knappen karweien op het ritme dat ze aankunnen en waarbij het prettig werken is”, lichtte Ellen Stoffelen toe. Ze zijn op de buiten en in het groen bezig. Het brengt hen tot rust. Ze krijgen te maken met minder prikkels die anders voor extra stress zorgen. Ze ervaren de wereld met hun zintuigen en zijn minder bezig wat zich in hun hoofd allemaal afspeelt. Ze zijn zonder gêne zichzelf. En daarbij, ze zijn in beweging. Het verlaat hun bloeddruk en vertraagt hun ademhaling”, vulde ze aan.”

Meer info over de natuurzorgboerderij vind je op www.equi-valent.eu.