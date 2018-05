Koele plek om te blokken? De kerk, natuurlijk 29 mei 2018

Studeren in de koelte: in Hoeselt kunnen jongeren dat in de Sint-Stefanuskerk, een initiatief van de kerkraad en de jeugddienst van de gemeente. "Buiten is het 30 graden, hier noteren we 20 graden", zegt Jorn Goffin (21), student ergotherapie bij PXL in Hasselt. "Een welgekomen verfrissing. Het is hier ook een oase van rust. Thuis word ik afgeleid en is het niet zo stil. En natuurlijk voel ik ook de steun van hierboven", glimlacht Jorn. (LXB)