Kinderen gaan ‘heilen’ op laatste dag van het jaar LXB

31 december 2018

12u00 5 Hoeselt Onder escorte van de politie zijn kinderen uit Romershoven, een deelgemeente van Hoeselt, opnieuw gaan ‘heilen’. Op de laatste dag van het jaar gaan ze van huis tot huis om het lied ‘tanteke, tanteke, ik kom heilen’ te zingen. In ruil krijgen ze snoep en fruit.

Met het ‘heilen’ houden de kinderen een traditie in ere. Het gebruik is ontstaan toen kinderen uit arme gezinnen langs de herenboeren gingen om te bedelen voor wat etensrestjes zodat ze bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar ook eens fatsoenlijk konden tafelen. Vandaag deelt zowat elke inwoner van Romershoven snoep uit aan de kinderen. Ze trekken door de Romershovenstraat, een straat die vier kilometer door het dorp loopt. “Ze starten met twintig, maar onderweg en tegen het einde van de tocht zijn ze al met tachtig", lacht Geert Latet van de vzw Roemersaove, die het ‘heilen’ organiseert.

Snoep

“Als kind ben ik ook meegegaan. Geld kregen we niet veel. Af en toe een paar franken. Ook werden ons appelen, noten en mandarijnen toegestopt, maar nu is het vooral snoep.” Kinderen lopen met een grote tas in de hand of een rugzak rond. Tegen het einde van het “heilen” zitten hun tassen vol met drie tot vier kilogram snoep. “Ik heb liever geen geld”, zegt Louis Jamaer (11). “Daar doe ik het niet voor. Van huis tot huis gaan, is gezellig. En ik ben met mijn vrienden.” Romy Daniëls (11) vond het een leuke dag. “Ik krijg veel snoep, maar ik kan daar niet allemaal van smullen. Ik deel veel snoep uit aan mijn neven en nichten.”

Buurten

“Zo komen de mensen nog eens op straat”, vertelt Maria Berx (76), die met plezier een hoop snoep weggaf. “Wat kan er mooier zijn dan kinderen blij en gelukkig te maken. De laatste dag van het jaar kan niet meer stuk.” Ingrid Zanders heeft voor tien euro snoep gekocht en Jos Hansen deelt al jaren hetzelfde uit aan de kinderen. “Ik geef ze mandarijntjes. Dat is gezonder dan snoep.”