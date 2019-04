Jeugdhuis X in Hoeselt verdwijnt,

start nieuwe werking: “Beleving

en speciale ervaringen!” LXB

05 april 2019

12u00 0 Hoeselt Jeugdhuis X was 20 jaar lang een vaste stek voor héél wat jongeren uit Hoeselt. Nu heeft het gemeentebestuur er als het ware de stekker uitgetrokken. Het jeugdhuis houdt op te bestaan maar in hetzelfde gebouw - het ziet eruit als een grote box die op de site van het sport- en cultuurcentrum Ter Kommen half in de grond steekt - wordt een nieuwe werking opgestart. “Het jeugdhuis was niet meer leefbaar”, bekent Yves Croux, schepen van jeugd in de gemeente Hoeselt.

Vrijwilligers

“Vroeger kwam op een vrijdag of zaterdag telkens 60 jongeren naar het jeugdhuis”, vult hij aan. “Nu zijn er dat nog hooguit een 10-tal.” Te weinig bezoekers maar ook kampt het jeugdhuis met een dalend aantal jongeren die zich als vrijwilliger willen inzetten in het jeugdhuis. “We stellen vast dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden die zich langdurig willen engageren.” Naar eigen zeggen van Formaat (de koepel van Vlaamse jeugdhuizen” hebben de jongeren nog altijd behoefte aan een stek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. “Uit de contacten die wij hebben met de jongeren uit onze gemeente blijkt dat ze minder nood hebben aan zo’n plek. We stellen ook vast dat jongeren elkaar meer online ontmoeten.”

Beleving

Wat zoeken de Hoeseltse jongeren? “Ze willen méér beleving”, werpt de schepen op. “Ze verlangen een uniek aanbod van activiteiten. Cool & hip! Vandaag is het interieur niet meer meer met z’n tijd. Het is niet meer up to date! We gaan de doelgroep waarop we ons richten verruimen (16 tot 35 jaar). We zorgen voor co-creatie. We gaan op zoek naar talenten onder de jongeren en gaan in zee met lokale handelaars die hen kansen geven hun talenten aan te spreken en te ontwikkelen. Zo denke we aan een repaircafé voor het herstellen van fietsen. Of we organiseren kookworksops voor studenten die op kot zitten of gaan. Ook een jobbeurs houden kan. En waarom geen breicafé?” De look van het gebouw verandert mee met de nieuwe werking. “We behouden het café, het krijgt een warm en industrieel uitzicht. Zo installeren we een modern koffiezetapparaat zodat aan de jongeren hippe koffies (hij verwijst naar de barista’s ) geserveerd kunnen worden. We bieden alternatieve frisdranken aan. De verlichting wordt anders. En in de aankleding gebruken we veel hout wat warm aanvoelt.” Momenteel loopt bij de jongeren uit Hoeselt een wedstrijd voor het bedenken van een nieuwe naam voor het vroegere jeugdhuis X.