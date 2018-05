Iedereen welkom op trouw van burgemeester! 08 mei 2018

02u50 0 Hoeselt In een groot hart staan ze afgebeeld op levensgrote affiches die burgemeester Werner Raskin (Ope VLD) heeft laten plaatsen op alle invalswegen naar de gemeente. Hierop kondigt hij niet alleen aan dat hij eind deze maand met Carine - Werner spreekt van de liefde van z'n leven - voor de wet gaat trouwen. Hij roept Hoeselaren ook op naar het volksfeest op zaterdag 2 juni.

Als extra reden voor het volksfeest en de uitnodiging mee het huwelijk te vieren, is dat hij geen geschenken vraagt. "Wel vrijblijvend een kleine gift. Al het geld gaat naar vzw Kleine prins, dat zich inzet voor kinderen met kanker", klinkt het. Naast de affiches zal de burgemeester ook in alle brievenbussen van Hoeselt een persoonlijke uitnodiging laten vallen. "Het volksfeest moet en feest worden voor jong en oud: gratis inkom, we geven iedereen twee gratis consumpties en iedereen mag mee proeven van de bruidstaart. We gaan er een lap op geven." Muziek ontbreekt niet op het menu. Sam Goris komt zingen. De band Domino brengt de nodige ambiance in WPC The Loft waar het volks trouwfeest plaatsvindt. Andere artiesten zoals Joe Hardy, Guy Roma, Doran, Thierry Engelborghs en Buurs treden ook op. (LXB)