Hulpvaardige Hoeselaren starten met

vereniging“Een hand voor Hoeselt”

LXB

21 maart 2019

12u00 0 Hoeselt Acht sociaal voelende Hoeselaren hebben de feitelijke vereniging “Een hand voor Hoeselt” opgericht. Ze hebben zich verenigd om gezinnen in nood op financieel en materieel vlak te helpen zodat ze weer de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ze reiken figuurlijk en letterlijk de hand aan de gezinnen. Voor het eerste gezin dat ze gaan helpen, houden ze zaterdag 23 maart een benefiet die doorgaat in de parochiezaal van Romershoven, één deelgemeente van Hoeselt. “Een hand voor Hoeselt” serveert spaghetti, een croque monsieur of een croque uit het vuistje in de zaal maar de mensen kunnen ook een maaltijd komen afhalen. “Onze eerste actie is een schot in de roos, liefst 220 maaltijden zijn besteld”, horen we van Anneleen Durant, één van de bezielers van de sociale organisatie.

Overmacht

Concreet gaat het geld dat “Een hand voor Hoeselt” bij elkaar haalt, naar een gezin met twee nog jonge kinderen dat ongewild in financiële problemen is geraakt. “Door de ziekte van de vader moet het gezin door overmacht het zien te rooien met minder inkomen”, vult Dietert Gielen van “Een hand voor Hoeselt” aan. “Bovendien valt het gezin als gevolg van de ziekte ook nog eens door de mazen van de wet. Ze kunnen geen aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen van de overheid.”

Dagelijkse noden

De mensen achter “Een hand voor Hoeselt”hopen met de opbrengst van de benefiet het gezin een jaar lang 100 euro per maand te kunnen schenken. “Het maakt voor het gezin in kwestie al een wereld van verschil”, horen we bij de helpende handen uit Hoeselt. “Het gezin kan met het geld de dringende en noodzakelijke noden lenigen. Hierbij denken we ook aan de kinderen. Ze mogen niet de dupe zijn van de situatie waarin het gezin terecht is gekomen. Als het nodig is, kunnen we tussenkomen in het betalen van de schoolfactuur of we kunnen een deel van de kosten voor deelname van de kinderen aan de bos- of zeeklassen dekken.” Het is de bedoeling om elk jaar een actie te doen om een ander gezin in nood te helpen zodat het alsnog menswaardig kan leven. Meer info via eenhandvoorhoeselt@gmail.com.

Meer over Hoeselt

samenleving