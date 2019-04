Hoeselt stelt op erfgoeddag oud ambacht

09 april 2019

Op erfgoeddag, die zondag 28 april doorgaat, zet het gemeentebestuur twee speciale activiteiten in de kijker. Zo wordt een toch uniek oud ambacht in de picture geplaatst: het bakken van veldbrikken (bakstenen)! Mensen kunnen die dag de veldsteenbakkerij van Wagemans in Werm, deelgemeente van Hoeselt, bezoeken. Al 85 jaar lang worden brikken in een klassieke veldoven, die met kolen gestookt wordt, gebakken. In samenwerking met de Hoeseltse Geschiedkundige Kring zal de uitbater van de veldoven Rony Wagemans uitleg geven bij het productieproces van de veldstenen. De Kluis van Hern, een eeuwenoude kluizenaarswoning in Sint- Huibrechts-Hern, is de tweede stek die op erfgoeddag toegankelijk is voor het publiek. Daar kan men oude kinderspelen beoefenen. Destijds werden met kleine, simpele en goedkope materialen spelletjes bedacht: Slang sjiete (knikkeren), doppe (tollen), doze goie (dozen omver werpen) of bwog schiete (boogschieten). In de kluiskapel verzorgt het kinderkoor “De Klinkertjes” een mini-concert. Een authentiek draaiorgel maakt het plaatje op de erfgoeddag compleet. Meer info vind je op cultuurdienst@hoeselt.be.