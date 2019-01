Hoeselt krijgt Europees

geld voor gratis wifi LXB

08 januari 2019

12u00 0

De Europese Commissie trekt 120 miljoen euro uit om in 8000 gemeenten verspreid voer héél de Europese Unie gratis wifi te installeren. De gemeente Hoeselt was de eerste gemeente in Vlaanderen die zich inschreef voor een Europese toelage. Hoeselt heeft bericht gekregen van de Europese Commissie dat ze goed 15.000 euro mag ontvangen. Hiermee gaat het gemeentebestuur op plaatsen waar nog een wifi is er toch nog een te installeren. Hierbij wordt gedacht aan de nieuwe bibliotheek die is ondergebracht in de kerk van de Onze-Lieve-Vrouwparochie op de Neder in Hoeselt.