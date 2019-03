Hoeselt geeft eenmalige subsidie

05 maart 2019

Gegadigden die in Hoeselt van de zomer een evenement wensen te organiseren waar minstens een 500 mensen naartoe komen, kunnen rekenen op een éénmalige subsidie. Het geld komt uit een pot van cultuurcentrum Ter Kommen in Hoeselt. Er worden nog extra voorwaarden opgelegd om in aanmerking te geven voor een toelage. Het moet gaan een vernieuwend evenement. Inhoudelijk moet het accent liggen op culturele elementen en het sociale leven. Het initiatief moet plaatsvinden tussen 14 juni en 22 september dit jaar. Meer info via mail naar cultuurdienst@hoeselt.be.