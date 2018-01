Hoeselaren joggen kater weg 02u29 0 Foto Mine Dalemans De nieuwjaarsjogging lokte zo'n 50 lopers.

Zo'n 50 Hoeselaren hebben het jaar op een sportieve manier ingezet. In groep liepen ze vijf of tien kilometer. Voor Guido Wijnen (55) was de nieuwjaarsjogging een ideale start.





"Ik heb nog een kater van het feest maar we staan hier toch aan de meet", vertelt Wijnen, nog half slapend. "De eerste kilometer was het afzien, de spieren waren stram en m'n lijf moest nog de feestmaaltijd verwerken. Daarna ging het goed. Vooral dat we samen liepen, heeft me geholpen om de jogging uit te lopen."





Sanne Mercken (29) is bezig aan een straffe toer. "Al exact 900 dagen trek in elke dag de loopschoenen aan, en vandaag doe ik er nog een dag bij. Ik ga voor de 1.000", aldus Sanne. "Het was niet moelijk om vroeg op te staan en me te motiveren mee te gaan joggen. Hier staan, is ook m'n eerste goede voornemen van het jaar", wist ze te vertellen. Raymond en z'n vrouw Edith Remmen stonden te popelen om te starten. "Op oudejaar hadden we al een sylvesterloop gedaan", liet het koppel verstaan. "En vadaag doen we mee aan de nieuwjaarsloop. Het ging niet om te presteren of een snelle tijd te klokken. Integendeel, we liepen aan een gezapig tempo." Zelfs Wim Hellinx, de organisator van de jogging, liet zich niet kennen. "Ik heb gisteren tot half vijf 's morgens gefeest maar nu joggen is het jaar goed inzetten", zegt hij optimistisch. (LXB)