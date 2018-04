Grootste scherm ter wereld is Limburgs GESPECIALISEERD HOESELTS BEDRIJF CREA CARS MAAKT EXEMPLAAR VAN 144 M2 XAVIER LENAERS

11 april 2018

02u32 0 Hoeselt Het grootste beeldscherm ter wereld is van Limburgse makelij. Het 144 vierkante meter grote gevaarte staat bij Crea Cars, een bedrijf met 20 personeelsleden dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van verplaatsbare schermen. "Twee jaar geleden hadden we met 120 vierkante meter al het grootste scherm, nu gaan we nog groter", zegt CEO Marc Scherpenbergh.

The Pearl Beyond Compare, zoals het ledscherm heet, is 16 meter breed en 9 hoog. Een parel van techniek en beeldkwaliteit. "Een huzarenstuk dat we met het hele team hebben bedacht, getekend en uitgevoerd", vervolgt Scherpenbergh. Tony Winter en z'n dochter Julie van HD Ledshine uit Denderleeuw (Oost- Vlaanderen), die het voor 1,2 miljoen euro kochten, waren onder de indruk.





"Een droom gaat in vervulling", bekent Tony Winter die als zanger, componist en producer naam maakte in de showbizz . Momenteel verhuurt hij beeldschermen. "Ik wilde het grootste scherm hebben, en ik ben fier dat ik er nu mee kan uitpakken. Het verzekert onze toekomst. De vraag naar supergrote beeldschermen voor grote evenementen neemt toe. Bovendien oogt het scherm mooi: het ziet er strak uit." Naar aanleiding van het WK-voetbal in Rusland zal de ledparel opgesteld worden in Antwerpen. Supporters kunnen daar de wedstrijden van de Rode Duivels volgen. Zo'n scherm maken, vergt veel kennis, ervaring en vakmanschap. "We hebben meer dan 20 jaar ervaring. In die tijd hebben we er al over de 300 afgeleverd. Ze worden vandaag in alle werelddelen gebruikt", aldus Scherpenbergh.





5.000 werkuren

Alle 20 personeelsleden van Crea Cars hebben hun steentje bijgedragen tot de realisatie van het beeldscherm. "Alleen al het bedenken en ontwerpen van het scherm nam 1.500 werkuren in beslag", legt Danny Jehaes uit. Hij tekende de trailer en elk onderdeel van het scherm op computer. "Daar mag je nog 3.500 werkuren voor het vervaardigen van het scherm bijtellen. Het vergt precisiewerk", vult Scherpenbergh aan.





De trailer met scherm weegt 33 ton. Het kan tot op een hoogte van 13 meter uitgeschoven worden. Bovendien kan het 360 graden rond z'n as draaien. In een half uur is het scherm uitgerold en gebruiksklaar.





"In het scherm zijn bjna 19 miljoen ledlampjes verwerkt." Crea Cars heeft het daarbuiten erg druk met de productie van mobiele beeldschermen voor het WK-voetbal in Rusland.





"We moeten 20 stuks afleveren die variëren in grootte van 60 tot 100 vierkante meter", aldus Scherpenbergh. "We hebben 8 bijkomende orders moeten afzeggen. Het is te kort dag, en we hebben er onvoldoend opgeleid personeel voor."