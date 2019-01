Goed 100 sportievelingen zetten

het nieuwe jaar in met te joggen LXB

01 januari 2019

12u00 0 Hoeselt De druilerige regen weerhield een kleine honderd mannen en vrouwen niet om de eerste dag van het nieuwe jaar sportief en gezond in te zetten. Ze namen deel aan de nieuwjaarsjogging, de enige die op 1 januari 2019 in de provincie Limburg plaats heeft gevonden en georganiseerd werd door Hoeselt Run. Met wat half slaperige ogen, het eten van oudejaarsavond dat niet helemaal vereerd en nog op de maag ligt en de alcoholresten van glaasjes bubbels in het bloed maar met véél goesting begonnen ze aan de jogging waarbij ze konden kiezen tussen de 5 of de 10 kilometer door Hoeselt. “Het is een ideale start van het nieuwe jaar”, vertrouwde Jessie Kellens uit Bilzen ons toe.

Genieten

Johan Kerkhofs uit Hechtel-Eskel en z’n maat Danny Vernijns uit Heuden-Zolder hadden er een rit van 40 kilometer met de auto voor over om te joggen. “Het geeft een goed gevoel om te lopen na al die feesten met veel eten en drank”, lieten ze horen. “Meer nog, we zien af en genieten daar ook van. Door te gaan lopen zetten we het jaar goed in.” Kirsten Dreesen uit Tongeren had haar twee zonen Yull (11) en Lowy (9) mee. “Ze fietsen met me mee terwijl ik aan het joggen ben”, liet hun mama weten. “Ik loop voor het sociaal contact met de andere lopers. En een beetje afzien op nieuwjaarsdag kan toch geen kwaad.”

Met de hond

Davy Nolmans uit Bilzen liep niet alleen. “Ik heb m’n hond Dina (een Munsterlander) meegenomen. Telkens wanneer ik ga lopen is hij m’n compagnon de route”, biechtte hij tegenover ons op. “Op de laatste dag van eht jaar heb ik nog 20 kilometer gelopen, en nu jog ik de 10. Het geeft een heerlijk gevoel om met anderen te lopen. Het groepsgevoel geeft me een kick.” Wim Hellinx van Hoeselt Run blikte tevreden terug op de derde nieuwjaarsjogging. “Het eerste jaar telden we 40 loper, vorig jaar rond de 80 en nu al 100. Het gaat elk jaar crescendo! De mensen lopen voor de gezelligheid. En daarbij, het is geen race tegen de tijd. We lopen op het gemak.”