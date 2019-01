Gemeente verlicht straat

08 januari 2019

Het schepencollege van Hoeselt heeft beslist om de straatverlichting op de Bergweide om te schakelen naar ledverlichting. Het gaat om een uitgave van zo’n 26.000 euro. Maar de plaatsing van ledlampen langs de hierboven vermelde straat wordt niet door de gemeente betaald. Integendeel, de financiering gebeurt met de zogenaamde trekkingsrechten van Fluvius, de nieuwe naam van het voormalige Infrax. De gemeente ontvangt jaarlijks een Fluvius 10 euro per inwoners. Met de omschakeling naar ledverlichting bekomt de gemeente een jaarlijkse besparing van ruim 40 procent. Bovendien is de nieuwe verlichting dimbaar en ze kan in functie van de noodzaak ingesteld worden.