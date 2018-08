Gemeente krijgt met Okay een grote dorpswinkel 18 augustus 2018

Nog goed twee weken en dan kan de opbouw van een nieuwbouw met drie appartementen en een Okay-supermarkt beginnen. Ondertussen zijn werklui wel nog volop bezig met de afbraak van het oude gebouw, dat moet plaatsmaken voor het nieuwe project. De winkel zal allicht tegen februari volgend jaar openen.





"Nu komt er een mooie invulling, goed voor een investering van zo'n 1,4 miljoen euro", vertelt eigenaar en bouwheer Valentin Caproens uit Hoeselt. "Een kleine 900.000 euro gaat naar de bouw van de nieuwe winkel, de overige 480.000 is voor de flats." Colruyt (Okay is een onderdeel van de Colruyt Group, nvdr.) was al lang op zoek naar een plek om in Hoeselt een Okay onder te brengen. "Het is een opportuniteit die we met beide handen grijpen", aldus Patrick Desmet, verantwoordelijk voor het zoeken naar nieuwe vestigingen binnen de Colruyt Group. "Okay is eigenlijk een grote dorpswinkel die thuishoort in een relatief kleine gemeenschap. Klanten van Okay komen bijna dagelijks winkelen. Het is snel en gericht shoppen en dit voor klanten die wonen binnen een straal van drie tot vier kilometer. Hoeselt was nog een witte vlek en die vullen we nu in", aldus nog Patrick Desmet. Wat met de Okay die aan de overweg langs de Lambertuslaan in het naburige Bilzen ligt? "Hierover is nog niets beslist", stelt Desmet. "Bovendien komt er in Bilzen nog een warenhuis van Colruyt. Dat staat wel vast." (LXB)