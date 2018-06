Eli start brievenactie op wereldvluchtelingendag 15 juni 2018

02u41 0 Hoeselt Eli Bijnens uit Hoeselt, één van de trekkers van wereldvluchtelingendag in Vlaanderen, is gisteren met en brievenactie gestart in haar eigen gemeente.

Naar aanleiding van wereldvluchtelingendag gisteren worden in héél Vlaanderen brieven verspreid om het brede publiek bewust te maken van de problematiek van vluchtelingen wereldwijd en meer specifiek van de toetand waarin mensen die hun land ontvluchten moeten leven in de kampen op Griekse eilanden. Daar zitten momenteel 15.000 mensen vast. Eli weet waar ze over spreekt. "Ik ben zelf als vrijwilligster gaan werken in de Griekse kampen", vertelde ze. "Toen ik daar aankwam, kon ik niet geloven dat dit Europa was. Mensen moeten er leven zonder warm water of stroom. Er is nauwelijks medische hulp wanneer iemand ziek valt. Maar nog erger is toch de grote uitzichtloosheid", zegt Eli Bijnens die daar Tariq, een Syrische vluchteling die op Cios zit, heeft ontmoet. De man maakte tekeningen waarmee hij liet zien hoe slecht het eraan toegaat in de kampen. "Tariq zat onlangs een week in een politiecel voor controle", zegt Eli Bjnens. "Agenten weigerden hem de eerste drie dagen eten en drinken te geven. Hij had kunnen sterven. Deze vormen van geweld zijn geen uitzondering maar dagelijkse realiteit in de kampen." (LXB)