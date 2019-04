Elf tochten, en al 103.750 euro bij elkaar

gewandeld voor onderzoek naar kanker

“Het blijft kriebelen, en ik oefen nu voor de twaalfde tocht” LXB

11 april 2019

12u00 2 Hoeselt Ze telt 70 lentes maar het houdt Jeannine Mottart uit Hoeselt niet tegen om voor het twaalfde jaar op rij te gaan wandelen om geld in te zamelen voor het goede doel: Kinderkankerfonds Limburg! In 2007 trok ze voor het eerst haar wandelschoenen aan. Toen stapte ze 1850 kilometer vanuit Rome naar Hoeselt. Nu gaat ze voor het elfde jaar op rij te voet vanaan de kapel in Küssnacht (Zwitserland), die werd gebouwd naar aanleiding van de tragische autocrash waarbij koning Astrid het leven liet, naar Hoeselt. Goed voor een route van wederom 800 kilometer. Telkens ze moe en voldaan terugkeerde van haar zoveelste marathontocht liet ze aan iedereen verstaan dat het haar laatste was. Kennelijk kan ze niet stoppen. “Ik ga er nog eentje bijdoen”, vertrouwt ze ons toe. “Het kriebelt opnieuw om te gaan stappen. Het is sterker dan mezelf.”

Kinderkankerfonds

Alle voorbije elf tochten die ze zonder al te veel kleerscheuren heeft volbracht, zijn goed voor welgeteld 9.850 kilometer. En ze heeft uitgerekend hoeveel geld ze bij elkaar wandelde: 103.750 euro! “Zeker twee derde ervan is naar het Kinderkankerfonds in Limburg gegaan”, getuigt Jeannine Mottart die weer gaat oefenen om 30 tot 35 kilometer per dag aan te kunnen. “Het andere derde ging naar de afdeling oncologie in ziekenhuis Vesalius (Tongeren). “Nu maken we opnieuw geld over naar het Kinderkankerfonds Limburg. Nieuw dit jaar is dat een deel van de opbrengst aan de palliatieve afdeling in het ziekenhuis geschonken wordt.” Haar man (Evarist Loyens) is daar toen hij terminaal ziek was (december vorig jaar is hij gestorven) goed begeleid en verzorgd werd”. “Ik ben hen dankbaar, ze doen daar uitstekend werk!”

Blijven stappen

Ze haalt meerdere argumenten aan om door te blijven gaan. “Het is goed voor m’n gezondheid. Ik blijf zo in beweging. Rust roest! En daarbij, het houdt me jong, en ik blijf onder de mensen. Ik wandel graag. Het is een gezonde microbe. Onderweg kan ik m’n hoofd helemaal leegmaken. Het is telkens het verstand op nul en de blik op oneindig.” Dé drijfveer om nog een twaalfde tocht aan de al indrukwekkende lijst toe te voegen, blijft dezelfde: “Met het ingezamelde geld het wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteunen. De opbrengst is ook bedoeld om gezinnen met een kinderen die kanker hebben financieel en moreel te ondersteunen. Op het thuisfront worden tal van acties gehouden en steunkaarten verkocht als sponsoring voor de tocht. Burgemeester Patrick Dewael en schepen An Christiaens dragen als peter en meter hun steentje bij tot de actie Lienemientje (genoemd naar haar kleindochter Jolien), de organisatie achter de wandeltochten. Nog vele anderen zetten er zich voor in”.