Eerste hotel gemeente geopend 28 april 2018

Vijf jaar geleden runden Ricky Wijnants (58) en zijn vrouw Daisy Paulissen (51) nog The British, toen het enige hotel in Bilzen. Gisteren openden ze Monte Cristo, het eerste hotel dat in Hoeselt wordt uitgebaat. Het telt negen luxekamers met namen die verwijzen naar personages uit het boek en de films over graaf Monte Cristo. Het hotel kreeg van Toerisme Vlaanderen vier sterren, telt een restaurant en een tearoom, een fitnesszaal en een snookerroom. Monte Cristo biedt ook wellness met binnen- en buitenbad, sauna en massages aan. Het wellnesscentrum heeft zelfs een zoutgrot, de enige in zijn soort in Vlaanderen. Het plafond, vloer en muren zijn volledig bezet met een dikke laag zout en stenen. "Liefst 16 ton zout en stenen werden aangevoerd vanuit de Himalaya", licht Wijnants toe. "Het gaat om zout met een heilzame werking. Wie in de zoutgrot zit, wordt beneveld met zout dat de luchtwegen openzet en goed is voor mensen met huidaandoeningen." (LXB)