Eerste gemeente met bibliotheek in kerk 14 augustus 2018

02u44 0 Hoeselt Zo'n 25.000 boeken, 12.000 cd's en dvd's kunnen voortaan worden ontleend uit of geraadpleegd in de parochiekerk op de Neder. Daar opent vanavond de nieuwe bibliotheek. Zo is Hoeselt de eerste Vlaamse gemeente met een bibliotheek in een kerk.

De kerkfabriek wist dat de gemeente zocht naar een nieuw onderkomen voor de bibliotheek die 50 jaar in het centrum van Hoeselt lag. "Met het voorstel van een bib zijn we naar het college gestapt", zegt Roger Verjans, voorzitter van het kerkbestuur. Het college was pro. En nu is Hoeselt de eerste Vlaamse gemeente met een bibliotheek in een kerk. Een gedeelte dient nog voor huwelijken en dopen, misvieringen en begrafenissen vinden elders in de gemeente plaats.





Renovatie

"Met de nevenbestemming van de kerk deed zich een opportuniteit voor", zegt schepen van Cultuur Michel Vanroy. "Renovatie van de bibiotheek was niet aan de orde, nieuwbouw zou te duur uitvallen voor de gemeente. Door samenwerking met de kerkfabriek is de bouw van een bib wel financieel haalbaar. We investeren 200.000 euro en betalen 18 jaar een huur van 900 euro per maand. Bij de kerk ligt een parking."





De kerkfabriek investeert 800.000 euro. "Hiervoor verkochten we twee flats", aldus Verjans. Voor architect Pieter Verjans en Kim Jehaes was het een huzarenstuk om de bibliotheek in de kerk te bouwen. Ze heeft de contouren van een kerk. Ook kan je vanuit de bib kijken naar de glasramen en bogen van de kerk. Er zijn twee kleine expo-ruimtes. Nu woensdag is het feest met workshops en een optreden van de Hoeseltse band de Hellbillies. (LXB)