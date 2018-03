Eerste gemeente die Europees geld voor wifi vraagt 31 maart 2018

Op vraag van gemeenteraadslid Josée Barzeele (cdh) heeft de gemeenteraad de aanvraag van 15.000 euro Europese subsidies voor het installeren van wifi goedgekeurd. Hiermee is Hoeselt de alleerste gemeente in Vlaanderen die de aanvraag doet. De Europese commissie, die de toelage invoerde, hanteert het prinicpe 'wie eerst komt, eerst maalt'. Hoeselt zal dus wellicht als eerste met Europees geld gratis draadloze wifi kunnen aanbieden in de openbare gebouwen en op publieke plaatsen. (LXB)