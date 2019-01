Echtpaar pakt uit met uniek

concept: Meet, Cook & Eat! “We spelen in op hype van koken, eten, bewegen en ontmoeten” LXB

02 januari 2019

12u00 0 Hoeselt Koken, eten en bewegen brengen mensen bij elkaar! Voor Carine Biesmans en haar man Yves Hauben de concrete aanleiding om te starten met een nieuw en origineel concept: Meet, Cook & Eat! “We zijn toch Bourgondiërs die houden van lekker eten en drinken. Het zijn wel de ideale momenten om elkaar te ontmoeten. En daarbij, koken, gezond eten en bewegen zijn een hype”, stelde Carine Biesmans. Om het concept fysiek uit te voeren heeft het echtpaar een nieuwbouw naast hun elektrozaak rechtgezet. Aan de realisatie van het gebouw aan de drukke gewestweg N730 in Hoeselt hangt een prijskaartje van 1,2 miljoen euro vast.

Kookeilanden

In de nieuwbouw is een keuken ondergebracht met een 10-tal kookeilanden. “We geven kooksessies voor groepen van maximaal 25 personen”, vertelde Carine Biesmans. Hierbij worden bekende koks uitgenodigd. Zo geeft Xavier Conings, de chef van restaurant de Weyershoeve in Hoeselt, kooklessen. In het gebouw wordt ook de Acrobaat uitgebaat waar je een gezond ontbijt en lunch kan komen gebruiken.

Kinderkampen

Er zit nog méér aan te komen. Het koppel wil een ondernemersclub oprichten. “We voelen dat bij bedrijfsleiders van KMO’s de behoefte bestaat om te netwerken”, stelde Carine Biesmans. “En opnieuw is koken het bindmiddel.” Uniek zijn de kampen waar kinderen in de schoolvakanties leren koken. “Ze duren vijf dagen maar de kinderen blijven thuis slapen. Overdag leren we hen gezonde gerechten klaar te maken. De kinderen krijgen hierbij een grote inbreng. En ze krijgen Franse les. Hiervoor stellen we een klas ter beschikking.” Door het jaar worden ook kooklessen voor kinderen georganiseerd. “Hierbij gaat het niet enkel om het koken maar ook om het kunnen lezen van recepten. Ze leren over etiquette aan tafel en hoe moet een tafel gedekt worden”, legde Carine Biesmans uit.

Bewegen

Naast gezond tafelen, is ook bewegen een hype. Koen Wins, oud- voetballer, regent lichamelijke opvoeding en personal trainer, zorgt met z’n zaak B- Challenge voor een combinatie van gezond eten en het verbeteren maar ook onderhouden van de fysieke en mentale conditie. Hij stapt mee in het concept van Carine en Yves. “Ik geef training in bewegen en ik ga cursisten begeleiden op het vlak van voeding. Verder werk ik rond mindset. Om iemand fit te krijgen, moet je in je hoofd klaar zijn om fit te geraken”, vulde Koen Wins aan die een fitnessruimte heeft ingericht. “Wat bij mindset telt, is de bewustmaking.” Hij gaat z’n project in de kelderverdieping van de nieuwbouw realiseren. Met een consulente voeding gaan bij hem workshops gezond koken door. “Het is geen concurrentie met wat Carine en Yves doen”, liet hij weten. “We vullen elkaar aan.” Meer info over het concept bekom je met mail naar carine@elektrohauben.be.