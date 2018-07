Drukke nacht voor politie 11 juli 2018

Een interventieploeg van politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft onlangs tien bestuurders op de Tongersestraat in Bilzen onderworpen aan een pré-test voor alcohol. Bij de ademtest bleek uiteindelijk één bestuurder net iets te diep in het glas gekeken te hebben. De 58-jarige bestuurder uit Hoeselt bleek 0.6 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.





Op de Bilzersteenweg van Hoeselt werden twee bestuurders geverbaliseerd wegens het niet-dragen van de veiligheidsgordel. Zij mogen een boete van 116 euro verwachten.





Ten slotte werd op de Keistraat in Spouwen een 30-jarige man uit Kleine Spouwen gecontroleerd wegens een vlotte rijstijl. Een speekseltest wees op gebruik van amfetamines. Het was amper 6 maanden geleden dat de man gepakt werd met sturen onder invloed van drugs. (BVDH)