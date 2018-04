Dieven in woning 30 april 2018

Zaterdagavond is de politie opgeroepen voor een woninginbraak langs de Hooilingenstraat in Hoeselt. De bewoners waren amper weg, of de daders waren al via een raam naar binnen gedrongen. De precieze omvang van de buit is nog niet gekend. (RTZ)