Deense jongeren met beperking koken met topkok 25 mei 2018

02u48 0

Tien Deense jongeren met een lichte fysieke en/of mentale beperking hebben gisterenavond een feestmaal met drie gangen bereid. Dat deden ze onder begeleiding van de Mechelse topkok Glenn van Gerwen in de keuken van Yves Hauben, ondernemer uit Hoeselt met een passie voor koken. De workshop kadert in een sociaal project dat in Denemarken opgang maakt en ook hier zal gerealiseerd worden. De Deense jongeren werken in een café waar ze in de keuken kunnen tonen wat ze in hun mars hebben. Yves Hauben wil samen met Glenn Van Gerwen z'n steentje bijdragen aan een samenwerking tussen Denemarken en België. "Zo kunnen die mensen met een beperking ook hun passie volgen." Yves Hauben vraagt dat instellingen of scholen die met personen met een beperking werken contact met hem zouden opnemen voor het houden van kooksessies met gehandicapte personen. Meer info op www.elektrohauben.be. (LXB)