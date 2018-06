De Duivelse betonmixer: "Als hij draait, wappert de vlag" 23 juni 2018

Supporteren voor de Rode Duivels doe je met vlaggen, truitjes, hoedjes, Fellainipruiken of... een betonmixer. Dirk Coopmans van Coopmans Beton in Hoeselt kwam met het idee op de proppen. "Eerst dacht ik aan tricolore strepen", zegt hij. "Tot een vriend aanbood de hele molen in de Belgische driekleur te spuiten. Wie goed kijkt, ziet zelfs een wapperende vlag. Want door het draaien van de molen word je op het verkeerde been gezet. Een mooie illusie." Sinds woensdag rijdt de mixer van en naar de werven. "We hebben 10 chauffeurs die er om de beurt mee rijden", legt hij uit. "Ze komen telkens goedgezind binnen. Passanten steken hun duim omhoog en toeteren. Wat er ook met de Duivels gebeurt: de betonmixer zal nog zeker zo tot het einde van het WK rijden." (LXB)