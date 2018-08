CD&V Hoeselt valt (opnieuw) uit elkaar 17 augustus 2018

De CD&V en de CDH van oud-burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Fons Capiot besloten twee jaar terug weer één christendemocratische partij te vormen. Ze zouden onder 'Wij Hoeselt' meedoen aan de verkiezingen. Het huwelijk is van korte duur, zo blijkt. Een persbericht van CD&V Limburg bevestigt nu de breuk.





"Eigenlijk hadden we niet terug mogen samengaan", zegt Carine Moors, kopvrouw van de CD&V.





"We betreuren de splitsing", vult voorzitter van CD&V Gust Ketelslegers aan. "We moeten toegeven dat we met CDH niet op dezelfde golflengte zitten vangwege het verschil in stijl om aan politiek te doen en het lijsttrekkerschap." Dat laatste is kennelijk de oorzaak van de splitsing bij de CD&V.





Eén groep sluit aan bij Fons Capiot, die naar voor geschoven werd als kopman van 'Wij Hoeselt', de andere bij Carine Moors. Fons Capiot is duidelijk. "Wij Hoeselt blijft bestaan, en wel degelijk als de 'echte CD&V'."





Moors laat op haar beurt weten dat CD&V met Best/Groen naar de verkiezingen trekt. (LXB)