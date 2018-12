Buurtbewoners protesteren tegen

bouw handelspanden en 25 flats aan Tongersesteenweg

28 december 2018

00u01 4 Hoeselt Bewoners aan het kruispunt van de Lindekapelstraat met de Tongersesteenweg zijn niet te spreken over het plan om in hun directe buurt drie handelspanden met 25 flats te laten bouwen. Ook kijken ze bang uit naar de achterliggende exclusieve handelszone die er nog zit aan te komen. “We vrezen dat de Tongersesteenweg een tweede noord-zuidverbinding gaat worden met nog méér verkeer”, reageert Raoul Van den Bogaert, één van de verontruste omwonenden. De buurt diende 30 bezwaren in en hield een petitie met 103 handtekeningen met de nadrukkelijke vraag het plan te herzien.

Volgens Jochen Ools, van het buurtcomité dat is opgericht om de belangen van omwonenden te verdedigen, tast het project de verkeersveiligheid aan. “Met de komst van het complex gaan dagelijks een 500 voertuigen extra passeren. Daar zitten vrachtwagens bij die winkels gaan bevoorraden. Wat op het kruispunt gevaarlijke toestanden kan geven. Vrachtwagens kunnen daar moeilijk de steenweg opdraaien. Meer voertuigen betekent ook meer CO2- uitstoot in de lucht waardoor onze levenskwaliteit wordt aangetast.”

Te hoog

Ook het voornemen van de bouwheer (lees, Kolmont) om bovenop de drie handelspanden (tussen 560 en 445 vierkante meter groot) nog drie bouwlagen te voorzien, valt niet in goede aarde. “Dat kan helemaal niet”, stelt Birgit Ricquier. “De toekomstige bewoners kunnen tot in de huizen, de terrassen en tuinen van omwonenden kijken. We vrezen voor onze privacy.”

“Daar hoeven ze niet bang voor te zijn”, laat burgemeester Werner Raskin (Open VLD) weten. “Vier bouwlagen staan we niet toe. Alle andere soortgelijke gebouwen met winkels die er vandaag staan, zijn met drie bouwlagen vergund. Ik heb een brief naar de bouwheer gestuurd om het plan aan te passen.”

Plaatselijke handel

De buurt vreest dat in de handelspanden grote ketens gaan komen, zodat nog méér passage op de steenweg ontstaat. “Dat hier mensen komen wonen, is goed. We zijn echter tegen de komst van winkels omdat er nog véél leegstand is”, stelt Jochen Ools. “Er komen geen ketens”, verzekert burgemeester Raskin. “Detailhandel kan wel. Er is ruimte voor winkels die in het centrum niet kunnen uitbreiden. Dat is historisch zo gegroeid. Ook nieuwe kleinschalige zelfstandige winkels kunnen zich langs de steenweg vestigen.”

Het bouwproject staat los van de toekomstige handelszone. “Het wordt een zone met 5.000 vierkante meter commerciële ruimte waar ook geen ketens komen”, aldus de burgemeester. Het plan om aan het kruispunt handelspanden met appartementen te bouwen, zal de gemeente geen windeieren leggen, vindt hij. “Het geeft werk- en woongelegenheid. Het is weer een stap om Hoeselt uit te bouwen tot een levende gemeente. De kritiek van de bevolking dat Hoeselt stilgestaan heeft, was terecht.”