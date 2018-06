Burgemeester viert z'n huwelijk met de bevolking 04 juni 2018

02u32 0 Hoeselt Hoeselaren mochten zaterdag naar het volks trouwfeest in WPC De Duif dat hun burgervader Werner Raskin organiseerde naar aanleiding van z'n huwelijk met Carine Sillen. Ze gingen massaal in op z'n uitnodiging.

Naar schatting 1.500 inwoners vierden mee met het stralende bruidspaar.





"We zijn gelukkig", sprak het koppel. "Vorig week zijn we voor de wet getrouwd, en nu delen we ons huwelijk met de bevolking. Het geeft een voldaan gevoel maar nu is het feest, en we geven er nog een lap op." Een van de hoogtepunten op het trouwfeest was de bruidstaart. "Iedereen mag een stukje van de taart proeven", liet Raskin horen. De taart werd onder begeleiding van een doedelzakspeler in een Schotse kilt binnengereden. De bruidstaart was twee meter lang en een kleine meter breed. Werner en z'n Carine sneden de taart met een ridderzwaard. Na de proeverij zette het paar de dans in. Bands zoals Domino en Bruurs, maar ook Sam Goris en Joe Hardy zorgden voor ambiance. Bij de ingang naar de zaal stond een doos waarin de aanwezigen een vrije gift konden doneren aan het kinderkankerfonds in Limburg. Foto Borgerhoff (LXB)