Bouwwoede overheerst Hoeselt ALS ALLE PROJECTEN AFGEROND ZIJN, IS ER PLEK VOOR 1.200 INWONERS MEER XAVIER LENAERS

03 mei 2018

02u35 0 Hoeselt Wie door het hart van de gemeente rijdt, ziet op 9 verschillende locaties een bouwkraan staan. "Binnen een paar jaren krijgen we in het centrum 300 woningen bij, goed voor 900 nieuwe inwoners", zegt burgemeester Werner Raskin (Open Vld). En als alle projecten klaar zijn, zal Hoeselt plaats hebben voor 1.200 inwoners extra, wat het totaal op bijna 11.000 brengt.

Kortom, een Bob de bouwer onder de Limburgse burgemeesters? "Stilstaan is achteruit gaan", vindt Raskin. "Onze gemeente was wat ingedommeld. We hadden mensen nodig die investeerden in woonprojecten." Hierbij liet de burgemeester met steun van z'n coalitiepartner N-VA zich niet onbetuigd. "We hebben extra bouwmogelijkheden gecreeërd. En ik heb investeerders persoonlijk gecontacteerd. Hier kan je nog landelijk wonen in een veilige en groene gemeente. We zijn uitgegroeid tot een ideale plek voor woon- en werkverkeer. En vooral: we geven jonge gezinnen kans om hier te komen wonen. Meer dan 200 van de 300 woningen die nu gebouwd gaan worden, zijn voor jonge gezinnen. Maar we zetten ook in op woningen voor senioren en mensen met een beperking. Ook nemen we de vlucht vooruit met sociale woningen. Meer nog, met de nieuwe sociale kavels halen we zelfs de norm die opgelegd wordt door de Vlaamse regering."





Middelste Kommen

Een mooi voorbeeld van de bouwwoede is de realisatie van de Middelste Kommen. Daar zal de private ontwikkelaar Kolmont in een gebied van 6,5 hectare 92 woningen bouwen en Cordium zal er 39 sociale woningen rechtzetten. "Het is negen voetbalvelden groot", aldus Raskin. "Het plan voor de wegenis hebben we al goedgekeurd. Het wordt een autoluwe site met twee extra parkings, goed voor 60 plaatsen, aan de rand van het gebied. Er komt eveneens een groen plein. Bovendien komen we tegemoet aan de bekommernis van omwonenden om het gebied te vrijwaren van wateroverlast. We voorzien een buffer met een opvangcapaciteit van 400 kubieke meter per hectare. Of dubbel zoveel dan veelal als norm op andere woonprojecten wordt gehanteerd. Er komt een vlotte doorgang voor fietsers en wandelaars. En de Middelste Kommen ligt dichbij de autoweg en onze voorzieningen voor cultuur en sport", besluit de burgemeester, die nog laat weten dat de werken op de Middelste Kommen na het bouwverlof zullen beginnen.