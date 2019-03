Bibliotheek Hoeselt dicht voor

invoering nieuw uitleensysteem LXB

06 maart 2019

12u00

De gemeentelijke bibliotheek van Hoeselt, die is ondergebracht in de kerk van de Onze-Lieve-Vrouwparochie op De Neder, neemt een nieuw systeem om boeken en audio-visueel materiaal uit te lenen in gebruik. Het gaat op woensdag 27 maart in voege. Tot dan blijft het provinciale uitleensysteem bestaan. Vanaf 27 maart stapt de Hoeseltse bibliotheek over naar een centraal Vlaams uitleensysteem. Kortom, een systeem dat straks in alle openbare bibliotheken van Vlaanderen wordt toegepast. Het is een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en heel geïntegreerd systeem. Hij of zij die straks een boek komt ontlenen, krijgt een betere en een meer centrale dienstverlening. Bovendien zal het onderhoud efficiënter verlopen. Ook dalen de kosten vanwege de schaalvergroting (bibliotheken voeren eenzelfde systeem in). Met het nieuwe systeem blijft het mogelijk boeken, cd’s en dvd’s uit andere bibliotheken dan die waar je lid van bent te ontlenen. Je moet hiervoor geen lidgeld in de andere bibliotheken betalen. De invoering van het centraal uitleensysteem vergt tijd. Om die reden zal de bibliotheek in Hoeselt vanaf woensdag 18 maart gesloten zijn. Op woensdag 27 maar zal ze terug opengaan.