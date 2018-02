Betrapte dief rijdt getuige bijna omver 16 februari 2018

02u31 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde D.T. (54) uit Hoeselt tot 100 uren werkstraf wegens een diefstal in Bilzen. Bij zijn betrapping werd de man agressief en reed bijna een getuige omver in zijn vluchtpoging.





Op 18 december 2016 zagen getuigen D.T. een cd-speler, een plooitent en enkele spots in zijn wagen laden. De spullen waren eigendom van Rentak BVBA. Toen een getuige dit verdacht vond, deed hij zijn verhaal bij D.T. en vroeg of de politie gebeld was. Dit deed de dief overkoken. Hij stapte in zijn wagen en vertrok met gierende banden. Hierbij reed hij bijna een andere getuige aan. Indien D.T. zijn werkstraf niet uitvoert, moet hij een jaar achter de tralies. (JEK)