Bestuurder met fysieke beperking pleegt vluchtmisdrijf 28 februari 2018

02u38 0

De politierechter in Tongeren veroordeelde een 53-jarige man uit Hoeselt tot een boete van 3.840 euro en legde hem drie maanden rijverbod op omdat hij, onder invloed van drank en drugs, een ongeval veroorzaakte en aansluitend vluchtmisdrijf pleegde. De man, die een lichamelijke beperking heeft, beschikte op het ogenblik van de feiten ook niet over een geldig rijbewijs en had niet de controle over zijn stuur om voorzienbare hindernissen in te schatten. Na het rijverbod moet de vijftiger medische en psychologische testen ondergaan. Hij moet ook opdraaien voor 1.558 euro aan bijkomende kosten. (JEK)