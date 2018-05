BEST en Groen samen naar de verkiezingen 23 mei 2018

02u50 0

BEST (Betrokken, Ervaren, Sociaal en Trots) en de recent gelanceerde afdeling van partij Groen stappen met één lijst naar de verkiezingen. "Het klikte van meetaf aan", zei ex- schepen en BEST-raadslid Serge Voncken. "Inhoudelijk zitten we op dezelfde lijn. We gaan voor een sociaal en groen Hoeselt met extra aandacht voor de leefbaarheid van de dorpen." De lijst, waarvan de naam nog niet is bepaald, wil mee de gemeente besturen. "We gaan voor zes zetels." Het samengaan betekent dat het plan waarbij de oppostie met één lijst zou opkomen nu van de baan is. (LXB)