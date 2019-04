Beleef de kluis van Hern, kluizenaars en het

landschap met gratis app “Beleef Hoeselt!”

“Belevingswandeling is op en top Hoeselts” LXB

08 april 2019

12u00 0

Om de Kluis van Hern en het omliggend heuvelachtig Haspengouws landschap te ontdekken en te verkennen door toeristen en dagjesmensen die Hoeselt bezoeken, lanceert de dienst voor toerisme van de gemeente een audio-visuele wandeling: de Kluizenaarstocht! “Het zijn verborgen parels die we in de kijker zetten”, reageert Yves Croux, de voormalige schepen van toerisme (nu schepen van onder andere ruimtelijke ordening) en één van de gangmakers van de belevingswandeling. “We willen onze gemeente nog méér op de toeristische kaart zetten”, vult huidig schepen van toerisme Johan Schoefs aan.

Hoeselt Eigen inbreng

“Gemiddeld trekken de kluis, de groene long en oase van stilte rond de kluizenaarswoning per maand zo’n 3000 wandelaars”, vult Yves Croux aan. “Met de Kluizenaarstocht, die we met bijna volledig Hoeseltse inbreng hebben uitgewerkt, hopen we op dubbel zoveel bezoekers.” Enkele jaren geleden werd “De hel van het Hellegat” georganiseerd. De éénmalige belevingstocht door de natuur met beelden over sagen en legenden uit het Hellegat was de inspiratiebron voor Kurt Driesen tot de uitwerking van de Kluizenaarstocht. Het hoofd van de dienst toerisme bedacht tien verhalen die hij zelf op papier zette. Alleen, stemmen en beelden moesten de verhalen versterken. “Kwestie van de toeristen de kluis en het landschap extra te laten beleven”, werpt Yves Croux op”.

Tien filmpjes

De gemeente liet de app “Beleef Hoeselt” ontwikkelen. “De app geeft de wandelaars toegang tot tien korte filmpjes van 1 tot 3 minuten”, legt Croux uit. “Drie fragmenten gaan over de kluis: de kapel, het schooltje en de maretakken! De zeven andere fragmenten brengen sagen en legenden in woord en beeld, midden een prachtig landschap.” De verhalen werden op video opgenomen en door ruim 20 acteurs uit Hoeselt, onder wie ook kinderen, verteld. Ook is de app een Hoeselts product: het productiehuis Karpov & Kasparov van Ruben Gerits! Om de Kluizenaarstocht te activeren, moet je de gratis app downloaden op je tablet of smartphone. “Met je gsm of tablet in de hand wandel je zeven kilometer en bekijk je op tien locaties een filmpje”, deelt Croux mee. “Om de beelden op locatie te zien, hebben we een zendertje op elk van de tien plekken verstopt. Zo’n mini-zender wordt gevoed door een batterij die twee jaar meegaat. Kom je in de buurt van een halte, krijg je een signaal op je smartphone waar je het fragment kan bekijken en beluisteren. Het is niet mogelijk de beelden thuis te bekijken”.

Toelage

Voor de realisatie van de Kluizenaarstocht met de app “Hoeselt Beleeft” werd een dossier opgesteld om subsidies aan te vragen. “Het hele project kost 37.000 euro. Hiervan kregen we van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling een toelage van 24.000 euro. De rest was voor rekening van de gemeente”, aldus nog Yves Croux. Zondag 28 april wordt de Kluizenaarstocht officieel voorgesteld.